США оказались на грани дефолта из-за растущего госдолга

Соединённые Штаты могут достигнуть потолка государственного долга уже в период с 14 по 23 января 2025 года. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен в письме руководству Конгресса. Она подчеркнула, что для предотвращения дефолта потребуется оперативная реакция законодателей.

«Минфин ожидает, что новый лимит будет достигнут в период с 14 по 23 января, после чего потребуется принимать чрезвычайные меры», — говорится в заявлении министра.

Йеллен призвала законодателей защитить репутацию и кредитоспособность Соединённых Штатов. Для этого Конгрессу следует отреагировать на экономический вызов и сделать всё, что в его силах.