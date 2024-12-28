США оказались на грани дефолта из-за растущего госдолга
Минфин США ожидает достижения потолка госдолга с 14 по 23 января
Соединённые Штаты могут достигнуть потолка государственного долга уже в период с 14 по 23 января 2025 года. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен в письме руководству Конгресса. Она подчеркнула, что для предотвращения дефолта потребуется оперативная реакция законодателей.
«Минфин ожидает, что новый лимит будет достигнут в период с 14 по 23 января, после чего потребуется принимать чрезвычайные меры», — говорится в заявлении министра.
Йеллен призвала законодателей защитить репутацию и кредитоспособность Соединённых Штатов. Для этого Конгрессу следует отреагировать на экономический вызов и сделать всё, что в его силах.
Государственный долг представляет собой обязательства федерального правительства перед кредиторами, включая частных лиц, государства и крупные инвестиционные фонды. В ноябре госдолг США достиг исторического рекорда, впервые превысив отметку в 36 триллионов долларов.
Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN