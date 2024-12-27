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27 декабря, 00:36

«Или исправим это, или обанкротимся»: Маск высказался о растущем госдолге США

Илон Маск предупредил о риске банкротства США из-за госдолга

Илон Маск на фоне американского флага. Обложка © X / Elon Musk

Илон Маск на фоне американского флага. Обложка © X / Elon Musk

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Соединённые Штаты могут фактически обанкротиться, если политика в отношении государственного долга не будет пересмотрена. Свое мнение он выразил в социальной сети Х, отвечая на публикацию букмекерской конторы Kalshi.

«Мы либо исправим это, либо де-факто станем банкротами», — написал Маск.

В посте Kalshi приводятся оценки вероятности сокращения государственного долга США новым Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), в котором Маск должен стать соруководителем. Согласно прогнозам, шансы на снижение долга на $250 миллиардов составляют 36%, а на $1 триллион — всего 11%.

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Государственный долг представляет собой задолженность федерального правительства перед кредиторами, которыми могут быть как частные лица, так и государства или крупные инвестиционные фонды. В ноябре госдолг США достиг своего исторического максимума. Он впервые превысил $36 триллионов.

Анатолий Цейко
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