«Или исправим это, или обанкротимся»: Маск высказался о растущем госдолге США
Илон Маск предупредил о риске банкротства США из-за госдолга
Илон Маск на фоне американского флага. Обложка © X / Elon Musk
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Соединённые Штаты могут фактически обанкротиться, если политика в отношении государственного долга не будет пересмотрена. Свое мнение он выразил в социальной сети Х, отвечая на публикацию букмекерской конторы Kalshi.
«Мы либо исправим это, либо де-факто станем банкротами», — написал Маск.
В посте Kalshi приводятся оценки вероятности сокращения государственного долга США новым Департаментом эффективности государственного управления (DOGE), в котором Маск должен стать соруководителем. Согласно прогнозам, шансы на снижение долга на $250 миллиардов составляют 36%, а на $1 триллион — всего 11%.
Государственный долг представляет собой задолженность федерального правительства перед кредиторами, которыми могут быть как частные лица, так и государства или крупные инвестиционные фонды. В ноябре госдолг США достиг своего исторического максимума. Он впервые превысил $36 триллионов.