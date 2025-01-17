«Не видел ничего подобного»: Блинкен в прощальной речи заявил о сложном положении США

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в пятницу с прощальной речью перед сотрудниками Госдепартамента, отметил беспрецедентный уровень сложности и взаимосвязанности современных вызовов, с которыми сталкиваются сегодня Соединённые Штаты Америки.

«За более чем 32 года я никогда раньше не видел ничего подобного — большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем», — заявил он.

Блинкен также отметил, что США сталкиваются с растущим давлением со стороны «ревизионистских сил», которые бросают вызов устоявшемуся мировому порядку и подрывают правила, регулировавшие международные отношения на протяжении многих лет.

«Глобальные вызовы затрагивают каждого из наших граждан и от них никто не застрахован», — заключил госсекретарь.