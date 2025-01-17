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17 января, 20:26

«Не видел ничего подобного»: Блинкен в прощальной речи заявил о сложном положении США

Блинкен заявил, что ещё не видел столько сложных проблем для США

Энтони Блинкен. Обложка © Х / Secretary Antony Blinken

Энтони Блинкен. Обложка © Х / Secretary Antony Blinken

Американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в пятницу с прощальной речью перед сотрудниками Госдепартамента, отметил беспрецедентный уровень сложности и взаимосвязанности современных вызовов, с которыми сталкиваются сегодня Соединённые Штаты Америки.

«За более чем 32 года я никогда раньше не видел ничего подобного — большего многообразия, сложности и взаимосвязанности проблем», — заявил он.

Блинкен также отметил, что США сталкиваются с растущим давлением со стороны «ревизионистских сил», которые бросают вызов устоявшемуся мировому порядку и подрывают правила, регулировавшие международные отношения на протяжении многих лет.

«Глобальные вызовы затрагивают каждого из наших граждан и от них никто не застрахован», — заключил госсекретарь.

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Ранее Блинкен и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписали документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнёрству. Церемония прошла в Вашингтоне.

Артём Гапоненко
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