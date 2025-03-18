США попросили яйца у Европы и снова получили отказ
Ассоциация производителей Дании: Европа не может помочь США с яйцами
США обратились почти ко всем европейским странам по поводу поставок яиц из-за их дефицита. Вашингтон направил запросы в Германию, Испанию, Францию, Нидерланды, Италию и страны Северной Европы. Глава ассоциации производителей яиц Дании Йёрген Ниберг Ларсен заявил, что возможности европейских поставщиков ограничены, поэтому они не могут обеспечить Штаты продукцией.
«Мы мало что можем предложить», — цитирует слова Ларсена издание Euractiv.
Министерство сельского хозяйства США дважды отправляло запросы: в конце февраля — касательно дополнительных поставок, и в начале марта — с просьбой оценить потенциальные объёмы поставок яиц из каждой страны Европы. Однако европейские государства сосредоточены на удовлетворении потребностей внутреннего рынка ЕС.
Напомним, что США столкнулись с дефицитом куриных яиц и резким ростом цен из-за эпидемии птичьего гриппа. За помощью Америка решила обратиться к Европе. Первой отказала Финляндия, объяснив, что поставки этих продуктов за океан невозможны, поскольку Хельсинки и Вашингтон ещё не обсуждали условия «доступа к рынку».
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