США попросили яйца у Европы и снова получили отказ

США обратились почти ко всем европейским странам по поводу поставок яиц из-за их дефицита. Вашингтон направил запросы в Германию, Испанию, Францию, Нидерланды, Италию и страны Северной Европы. Глава ассоциации производителей яиц Дании Йёрген Ниберг Ларсен заявил, что возможности европейских поставщиков ограничены, поэтому они не могут обеспечить Штаты продукцией.

