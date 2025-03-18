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18 марта, 11:54

США попросили яйца у Европы и снова получили отказ

Ассоциация производителей Дании: Европа не может помочь США с яйцами

США обратились почти ко всем европейским странам по поводу поставок яиц из-за их дефицита. Вашингтон направил запросы в Германию, Испанию, Францию, Нидерланды, Италию и страны Северной Европы. Глава ассоциации производителей яиц Дании Йёрген Ниберг Ларсен заявил, что возможности европейских поставщиков ограничены, поэтому они не могут обеспечить Штаты продукцией.

«Мы мало что можем предложить», цитирует слова Ларсена издание Euractiv.

Министерство сельского хозяйства США дважды отправляло запросы: в конце февраля — касательно дополнительных поставок, и в начале марта — с просьбой оценить потенциальные объёмы поставок яиц из каждой страны Европы. Однако европейские государства сосредоточены на удовлетворении потребностей внутреннего рынка ЕС.

РФ стала лидером в рейтинге доступности яиц среди стран G20, США в конце списка
РФ стала лидером в рейтинге доступности яиц среди стран G20, США в конце списка

Напомним, что США столкнулись с дефицитом куриных яиц и резким ростом цен из-за эпидемии птичьего гриппа. За помощью Америка решила обратиться к Европе. Первой отказала Финляндия, объяснив, что поставки этих продуктов за океан невозможны, поскольку Хельсинки и Вашингтон ещё не обсуждали условия «доступа к рынку».

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Shutterstock / FOTODOM / Christina Patricya

Наталья Афонина
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