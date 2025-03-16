«Не простое дело»: Финляндия отказалась отправлять яйца в США

Финляндия не сможет отправлять яйца в США из-за потенциальных бюрократических сложностей и проверок, сообщает Yle. Леера Лехтиля, исполнительный директор Ассоциации птицеводства страны, отметила, что поставки этих продуктов за океан невозможны, поскольку Хельсинки и Вашингтон ещё не обсуждали условия «доступа к рынку». Этот процесс может занять много времени и потребовать длительных проверок.

«Запуск экспорта — не такое простое дело, так как нет установленных правил», — сказала Лехтиля.

Она отметила, что Финляндия никогда не занималась экспортом яиц и не имеет необходимых разрешений для этого. По её словам, в стране насчитывается четыре миллиона кур-несушек, и объём, который можно было бы экспортировать, не смог бы решить проблему нехватки яиц.