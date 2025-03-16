«Не простое дело»: Финляндия отказалась отправлять яйца в США
Yle: Финляндия отказалась от экспорта яиц в США из-за сложностей бюрократии
Финляндия не сможет отправлять яйца в США из-за потенциальных бюрократических сложностей и проверок, сообщает Yle. Леера Лехтиля, исполнительный директор Ассоциации птицеводства страны, отметила, что поставки этих продуктов за океан невозможны, поскольку Хельсинки и Вашингтон ещё не обсуждали условия «доступа к рынку». Этот процесс может занять много времени и потребовать длительных проверок.
«Запуск экспорта — не такое простое дело, так как нет установленных правил», — сказала Лехтиля.
Она отметила, что Финляндия никогда не занималась экспортом яиц и не имеет необходимых разрешений для этого. По её словам, в стране насчитывается четыре миллиона кур-несушек, и объём, который можно было бы экспортировать, не смог бы решить проблему нехватки яиц.
Ранее Life.ru сообщал, что с января этого года Соединённые Штаты возобновили экспорт кукурузы в Россию, впервые с 2022 года. В начале года была отправлена партия на сумму 55,5 тысячи долларов. Последний раз такие поставки осуществлялись в марте 2022 года, когда Россия приобрела кукурузу на 44,9 тысячи долларов.
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