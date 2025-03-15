В Минсельхозе сообщили о расширении экспорта российского вина
Минсельхоз: Россия экспортирует вино в Таиланд, в планах также Вьетнам и Израиль
Россия начала экспортировать вино в Таиланд, в числе перспективных направлений для поставок также значатся Израиль и Вьетнам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минсельхозе РФ.
Китай также представляет значительный интерес для российских экспортёров. Ключевыми партнёрами Москвы в 2024 году были Белоруссия, Казахстан, Китай и Турция. Основной рост экспорта вина пришёлся на Астану, Анкару, Баку и Туркмению.
«Текущая динамика торговли отражает успешное развитие российского экспорта вина и интерес к нему в различных странах», — рассказали в ведомстве.
Тем временем Россия продолжает сокращать объёмы закупок европейского вина. Очередной минимальный показатель был достигнут в июне 2024 года, когда страна закупила лишь 6,3 тысячи тонн алкоголя. В последний раз такой объём ввозился в страну лишь в 2010 году.
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