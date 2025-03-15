В Минсельхозе сообщили о расширении экспорта российского вина

Россия начала экспортировать вино в Таиланд, в числе перспективных направлений для поставок также значатся Израиль и Вьетнам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в Минсельхозе РФ.

Китай также представляет значительный интерес для российских экспортёров. Ключевыми партнёрами Москвы в 2024 году были Белоруссия, Казахстан, Китай и Турция. Основной рост экспорта вина пришёлся на Астану, Анкару, Баку и Туркмению.

«Текущая динамика торговли отражает успешное развитие российского экспорта вина и интерес к нему в различных странах», — рассказали в ведомстве.