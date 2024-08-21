Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 04:40

Россия продолжает сокращать объёмы закупок европейского вина

Евростат: Россия достигла показателей 2010 года по объёмам закупок вина у ЕС

Россия продолжает сокращать импорт вина из государств Европейского союза. Очередной минимальный показатель был достигнут в июне, когда страна закупила лишь 6,3 тысячи тонн алкоголя. В последний раз такой объём ввозился в страну лишь в 2010 году, сообщает со ссылкой на данные Евростата РИА "Новости".

Самый сильный удар был нанесён по винодельческой промышленности Франции, которая впервые с 1996 года отправила в Россию лишь 12 тонн вина. На пике это значение был больше в девять раз. Литва и Латвия сократили объём экспорта в 2,5 и 2,1 раза соответственно, Португалия и Чехия — на 40%, а Польша — на треть.

По-иному ситуация обстоит с Италией и Испанией. Первая за месяц нарастила объёмы поставок в Россию до 2,6 тысячи тонн, вторая — до 284 тонн.

Эксперты раскрыли, будет ли в России дефицит доступного вина
Эксперты раскрыли, будет ли в России дефицит доступного вина

До недавнего времени вина "загнивающего Запада" можно было найти в буфете Государственной думы РФ. Депутатам предлагалось на заказ побаловать себя французским Baron du Brassard или итальянским Romio Chianti. Однако после публикации Life.ru европейский алкоголь исчез из меню.

Обложка ©

Unsplash / Scott Warman

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Новости экономики
  • ЕС
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров