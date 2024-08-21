Россия продолжает сокращать объёмы закупок европейского вина

Россия продолжает сокращать импорт вина из государств Европейского союза. Очередной минимальный показатель был достигнут в июне, когда страна закупила лишь 6,3 тысячи тонн алкоголя. В последний раз такой объём ввозился в страну лишь в 2010 году, сообщает со ссылкой на данные Евростата РИА "Новости".

Самый сильный удар был нанесён по винодельческой промышленности Франции, которая впервые с 1996 года отправила в Россию лишь 12 тонн вина. На пике это значение был больше в девять раз. Литва и Латвия сократили объём экспорта в 2,5 и 2,1 раза соответственно, Португалия и Чехия — на 40%, а Польша — на треть.