США возобновили экспорт кукурузы в Россию
США поставили партию кукурузы в Россию впервые с 2022 года
Соединённые Штаты с января впервые с 2022 года начали вновь поставлять в Россию кукурузу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американскую статистическую службу.
В начале года из Америки в Россию отправилась партия кукурузы на $55,5 тысячи. Последняя такая поставка была произведена в марте 2022 года, когда РФ закупила её на $44,9 тыс.
«США — крупный экспортёр кукурузы: в январе её отправили на экспорт на $1,5 млрд. При этом за год стоимость поставок выросла на 31%», — сказано в сообщении.
Ранее в Египте нарастили объёмы закупок пшеницы у российских производителей. Главными покупателями российского зерна в мире являются сейчас Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. За год РФ отправила за рубеж 37 миллионов тонн зерновых и бобовых.
Shutterstock / FOTODOM/ Dusan Petkovic