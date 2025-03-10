США возобновили экспорт кукурузы в Россию

Соединённые Штаты с января впервые с 2022 года начали вновь поставлять в Россию кукурузу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американскую статистическую службу.

В начале года из Америки в Россию отправилась партия кукурузы на $55,5 тысячи. Последняя такая поставка была произведена в марте 2022 года, когда РФ закупила её на $44,9 тыс.

«США — крупный экспортёр кукурузы: в январе её отправили на экспорт на $1,5 млрд. При этом за год стоимость поставок выросла на 31%», — сказано в сообщении.