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10 марта, 05:25

США возобновили экспорт кукурузы в Россию

США поставили партию кукурузы в Россию впервые с 2022 года

Соединённые Штаты с января впервые с 2022 года начали вновь поставлять в Россию кукурузу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на американскую статистическую службу.

В начале года из Америки в Россию отправилась партия кукурузы на $55,5 тысячи. Последняя такая поставка была произведена в марте 2022 года, когда РФ закупила её на $44,9 тыс.

«США — крупный экспортёр кукурузы: в январе её отправили на экспорт на $1,5 млрд. При этом за год стоимость поставок выросла на 31%», — сказано в сообщении.

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Ранее в Египте нарастили объёмы закупок пшеницы у российских производителей. Главными покупателями российского зерна в мире являются сейчас Турция, Иран, Бангладеш и Саудовская Аравия. За год РФ отправила за рубеж 37 миллионов тонн зерновых и бобовых.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ Dusan Petkovic

Владимир Озеров
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