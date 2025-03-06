РФ стала лидером в рейтинге доступности яиц среди стран G20, США в конце списка
Россия заняла первое место в рейтинге доступности куриных яиц среди стран G20, средняя стоимость — 115 рублей за десяток. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные.
Чуть выше стоимость покупки яиц в Индии и Индонезии — там они стоят по 120 и 123 рубля в среднем соответственно. Правда, в Индии этот продукт и не так популярен. Также в топ-5 попали Бразилия (средняя цена — 144 рубля) и Турция (147). В пределах двух сотен рублей остаются Саудовская Аравия, Мексика и Китай. К слову, Поднебесная — лидер по потреблению яиц среди самых крупных мировых экономик, в среднем один житель страны ест по 22 килограмма яиц в год, отмечает агентство.
В Канаде, ЮАР, Аргентине, Италии, Германии, Японии и Франции за десяток яиц придётся выложить от двух до трёх сотен рублей. В Британии такая покупка выйдет в 305 руб., в Южной Корее в 338, а в Австралии — в 364 рубля.
Антилидером рейтинга оказались Штаты, где вот уже несколько месяцев не могут совладать с эпидемией птичьего гриппа, которая привела к росту розничных цен на яйца до 371 рубля в среднем. Средняя стоимость десятка яиц в странах «Группы двадцати» составляет 224 рубля.
Напомним, что о дефиците куриных яиц из-за птичьего гриппа в Штатах стало известно в январе. Иногда они стоят не просто немыслимо дорого, а попросту отсутствуют на прилавках, как, например, случилось в пригороде Вашингтона. В начале февраля сообщалось о хищении группой неизвестных куриных яиц на 40 тысяч долларов (около 100 тысяч штук) в штате Пенсильвания. А в американской прессе заявляли, что некоторые из украинских чиновников предлагали оплачивать военную помощь США яйцами.
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