РФ стала лидером в рейтинге доступности яиц среди стран G20, США в конце списка

Россия заняла первое место в рейтинге доступности куриных яиц среди стран G20, средняя стоимость — 115 рублей за десяток. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на открытые данные.

Чуть выше стоимость покупки яиц в Индии и Индонезии — там они стоят по 120 и 123 рубля в среднем соответственно. Правда, в Индии этот продукт и не так популярен. Также в топ-5 попали Бразилия (средняя цена — 144 рубля) и Турция (147). В пределах двух сотен рублей остаются Саудовская Аравия, Мексика и Китай. К слову, Поднебесная — лидер по потреблению яиц среди самых крупных мировых экономик, в среднем один житель страны ест по 22 килограмма яиц в год, отмечает агентство.

В Канаде, ЮАР, Аргентине, Италии, Германии, Японии и Франции за десяток яиц придётся выложить от двух до трёх сотен рублей. В Британии такая покупка выйдет в 305 руб., в Южной Корее в 338, а в Австралии — в 364 рубля.