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22 февраля, 16:48

Росстат назвал товары, подешевевшие вопреки инфляции

Росстат: В РФ вопреки инфляции подешевели куриные яйца и лекарства

В России вопреки прошлогодней инфляции подешевел ряд товаров — некоторые лекарства, куриные яйца и бытовая техника. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Росстата.

В материале говорится, что больше всего подешевели таблетки «Синупрет» — цена снизилась на 12,5%. Также значительно уменьшилась стоимость куриных яиц (11,2%) и умифеновира (10,1%). Кроме того стали дешевле компьютерные планшеты (4,1%), смартфоны (3,7%) и смарт-часы (3,2%).

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Ранее глава Министерства экономического развития Максим Решетников объяснил рост цен на некоторые товары в РФ. По его словам, ценники становятся больше из-за растущего спроса, к которому ряд отраслей оказался не готов. Он привёл в пример масло, которое россияне из-за возросших доходов стали активнее покупать, тогда как объёмы сырого молока, необходимого для производства этого продукта, остался прежним.

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Shutterstock / FOTODOM / Lin Xiu Xiu

Юрий Лысенко
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