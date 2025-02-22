Росстат назвал товары, подешевевшие вопреки инфляции

В России вопреки прошлогодней инфляции подешевел ряд товаров — некоторые лекарства, куриные яйца и бытовая техника. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Росстата.

В материале говорится, что больше всего подешевели таблетки «Синупрет» — цена снизилась на 12,5%. Также значительно уменьшилась стоимость куриных яиц (11,2%) и умифеновира (10,1%). Кроме того стали дешевле компьютерные планшеты (4,1%), смартфоны (3,7%) и смарт-часы (3,2%).