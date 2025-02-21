В России пересчитают стоимость электричества для домов с электроотоплением

Правительство упростило правила тарификации электроэнергии для домохозяйств, использующих электрическое отопление. Как сообщили в пресс-службе правительства, это нововведение направлено на снижение финансовой нагрузки на потребителей, для которых электрообогрев является основным источником тепла. Владельцы таких домов смогут рассчитывать на пересчет стоимости электроэнергии с начала 2025 года.

Теперь все регионы, а не только те, где уровень газификации составляет менее 5%, смогут применять повышающий коэффициент 1,8 к тарифам на электроэнергию для домохозяйств с электрическим отоплением. Этот коэффициент будет действовать на протяжении всего отопительного сезона, независимо от объема потребления. Ранее такая возможность была доступна лишь с января по апрель и ограничивалась определёнными объемами использования энергии.

С 2025 года в России вводится дифференцированная система тарифов на электроэнергию, основанная на объемах потребления. Однако, как отметили в правительстве, в условиях, когда электрическое отопление является единственным доступным источником тепла, стандартные лимиты потребления зачастую оказываются недостаточными.

Кроме того, согласно постановлению правительства, с начала 2025 года будет произведен перерасчет стоимости электроэнергии для граждан, использующих электричество для обогрева своих домов. Региональным властям поручено пересмотреть тарифы и привести их в соответствие с новыми правилами до 1 марта.