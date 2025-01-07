В Госдуме рассказали, что появится в новых платёжках за ремонт
Комитет Госдумы доработает проект о выносе платы за ремонт в отдельный платёж
Законопроект о выделении платы за ремонт как отдельного вида платежа будет доработан членами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. После изменений в квитанциях могут появиться отдельные строчки о суммах, которые были собраны с жильцов на текущие работы, их общей стоимости, а также задолженностях. Об этом сообщил депутат ГД Владимир Кошелев.
«В платёжках за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ. Инициатива будет способствовать повышению «прозрачности» трат управляющих компаний и качества работ», — цитирует первого зампреда комитета РИА «Новости».
Также Кошелев пояснил, что сейчас в платёжках указывается формулировка «расходы на содержание и текущий ремонт», которая даёт возможность схитрить управляющим компаниям. Именно из-за неё жильцы не понимают, за что конкретно они платят свои средства. Новый закон должен обязать УК отчитываться перед жильцами дома о всех поступлениях и расходах.
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы из «Единой России» начали разрабатывать законопроект, который позволит женщинам тратить деньги маткапитала на собственное обучение. Они полагают, что эта инициатива положительно отразиться на демографической ситуации в стране.
Life.ru