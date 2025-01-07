В Госдуме рассказали, что появится в новых платёжках за ремонт

Законопроект о выделении платы за ремонт как отдельного вида платежа будет доработан членами комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. После изменений в квитанциях могут появиться отдельные строчки о суммах, которые были собраны с жильцов на текущие работы, их общей стоимости, а также задолженностях. Об этом сообщил депутат ГД Владимир Кошелев.

«В платёжках за ЖКХ могут появиться строчки о суммах, собранных с жильцов на текущий ремонт, задолженности и общей стоимости запланированных и выполненных работ. Инициатива будет способствовать повышению «прозрачности» трат управляющих компаний и качества работ», — цитирует первого зампреда комитета РИА «Новости».

Также Кошелев пояснил, что сейчас в платёжках указывается формулировка «расходы на содержание и текущий ремонт», которая даёт возможность схитрить управляющим компаниям. Именно из-за неё жильцы не понимают, за что конкретно они платят свои средства. Новый закон должен обязать УК отчитываться перед жильцами дома о всех поступлениях и расходах.