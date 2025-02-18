Глава Минэкономразвития объяснил причины роста цен в России

Рост цен в России обусловлен структурной трансформацией, в её основе лежит повышение спроса, к которому оказались готовы не все отрасли. Об этом заявил глава Минэкономиразвития РФ Максим Решетников.

«Структурная трансформация идёт, и в основе её лежит внутренний спрос. Причём мы видим, что не все наши отрасли оказались готовы к росту спроса, и это выражается, в том числе в росте цен. То есть значительная часть инфляции вызвана структурными изменениями потребления», — объяснил министр в беседе с RT.

Так, повышение стоимости молочной продукции, в особенности масла, было спровоцировано изменением структуры потребления людей, у которых выросли доходы. Россияне покупают больше сыров и масла, при по-прежнему ограниченном объёме сырого молока, тогда как на наращивание поголовья скота и постройку новых ферм необходимо время и активные инвестиции, уточнил он.

Схожие процессы происходят и в туристической сфере — имеющиеся возможности не могут удовлетворить растущий в последние годы спрос на путешествия внутри страны. Кроме того, значительная часть южных территорий — Крым и часть побережья Краснодарского края — всё ещё закрыты для полётов. Россияне замещают эти направления, например, путешествиями на Кавказ, но сфера также требует вложений, чтобы у туристов были альтернативы.