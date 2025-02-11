Сырыми не едим: Биолог назвала самый полезный способ приготовления яиц
Биолог Лялина: Варёные яйца являются самыми полезными для здоровья
Варёные яйца являются самыми полезными для здоровья. Обложка © freepik
Яйца — один из самых доступных и полезных продуктов в рационе, но не все способы их приготовления одинаково ценны. О том, как сохранить максимум веществ и не навредить здоровью, в беседе с Life.ru рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.
По словам эксперта, яйца содержат полноценный белок, включающий все девять незаменимых аминокислот, а также холин, который играет ключевую роль в работе мозга и нервной системы. Кроме того, они богаты витаминами A, D, E, группы B, минералами (железо, цинк, селен, фосфор) и антиоксидантами (лютеин и зеаксантин, полезные для зрения).
Ранее считалось, что яйца повышают уровень холестерина, однако современные исследования показали, что у большинства людей они не оказывают негативного влияния, а наоборот — могут повышать уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП).
Однако у людей с диабетом или предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям чрезмерное потребление (более 7 яиц в неделю) может повышать риск проблем с сердцем. Помните, что сырые яйца могут содержать сальмонеллу, поэтому их стоит употреблять только из проверенных источников или подвергать термической обработке.
По словам биолога, здоровым людям можно есть 1-2 яйца в день без вреда для организма. Тем, кто следит за уровнем холестерина, — до 4-5 яиц в неделю, спортсменам — до 3-4 яиц в день, если нет противопоказаний. На ночь лучше есть только белок, без желтка.
Что касается способов приготовления, самым полезным вариантом остаются варёные яйца – всмятку или вкрутую, поскольку они сохраняют большинство витаминов и легко усваиваются. Полезны также яйца пашот, так как они готовятся без масла, и омлет на пару или без добавления жиров.
Менее предпочтительным вариантом является яичница на масле, особенно при высокой температуре жарки, поскольку в этом случае образуются вредные соединения. Сырые яйца, хоть и популярны среди спортсменов, усваиваются не полностью и несут риск заражения инфекциями.
«Если хотите максимум пользы — выбирайте варёные яйца или омлет без масла», — заключила специалист.
В народе давно ведётся спор, какие яйца полезнее: куриные или перепелиные. Диетолог объяснил, что перепела — капризные птицы в плане питания, их кормят в основном натуральными продуктами. Из этого следует вывод, что их яйца более полезные.