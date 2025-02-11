Сырыми не едим: Биолог назвала самый полезный способ приготовления яиц

Яйца — один из самых доступных и полезных продуктов в рационе, но не все способы их приготовления одинаково ценны. О том, как сохранить максимум веществ и не навредить здоровью, в беседе с Life.ru рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина.

По словам эксперта, яйца содержат полноценный белок, включающий все девять незаменимых аминокислот, а также холин, который играет ключевую роль в работе мозга и нервной системы. Кроме того, они богаты витаминами A, D, E, группы B, минералами (железо, цинк, селен, фосфор) и антиоксидантами (лютеин и зеаксантин, полезные для зрения).

Ранее считалось, что яйца повышают уровень холестерина, однако современные исследования показали, что у большинства людей они не оказывают негативного влияния, а наоборот — могут повышать уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП).

Однако у людей с диабетом или предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям чрезмерное потребление (более 7 яиц в неделю) может повышать риск проблем с сердцем. Помните, что сырые яйца могут содержать сальмонеллу, поэтому их стоит употреблять только из проверенных источников или подвергать термической обработке. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог

По словам биолога, здоровым людям можно есть 1-2 яйца в день без вреда для организма. Тем, кто следит за уровнем холестерина, — до 4-5 яиц в неделю, спортсменам — до 3-4 яиц в день, если нет противопоказаний. На ночь лучше есть только белок, без желтка.

Что касается способов приготовления, самым полезным вариантом остаются варёные яйца – всмятку или вкрутую, поскольку они сохраняют большинство витаминов и легко усваиваются. Полезны также яйца пашот, так как они готовятся без масла, и омлет на пару или без добавления жиров.

Менее предпочтительным вариантом является яичница на масле, особенно при высокой температуре жарки, поскольку в этом случае образуются вредные соединения. Сырые яйца, хоть и популярны среди спортсменов, усваиваются не полностью и несут риск заражения инфекциями.

«Если хотите максимум пользы — выбирайте варёные яйца или омлет без масла», — заключила специалист.