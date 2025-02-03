Куриные или перепелиные? Диетолог ответила на вопрос, какие яйца полезнее
Диетолог Королёва: Перепелиные яйца полезнее куриных
В народе давно ведётся спор, какие яйца полезнее: куриные или перепелиные. По словам доктора медицинских наук, врач-диетолога Маргариты Королёвой, поскольку перепела — капризные птицы в плане питания, их кормят в основном натуральными продуктами. Из этого следует вывод, что их яйца более полезные.
«Перепелиное яйцо содержит всю гамму полезных компонентов: витамины А, Е и D, минералы, жирные кислоты, аминокислоты. Белок перепелиного яйца чуть более калорийный, чем куриный. Но эти калории будут поддерживать работоспособность и дадут как раз ту самую энергию, которая важна для нас человеческого организма», — отметила врач в интервью радио Sputnik.
По словам Королёвой, пять перепелиных яиц вполне могут заменить одно куриное. Кроме того, они гипоаллергенны. Диетолог подчеркнула, что в большинстве случаев куриное яйцо часто выпадает из рациона человека со скрытой непереносимостью, когда как перепелиное часто остаётся. Но надо учитывать, что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость перепелиных яиц, тогда их есть нельзя.
Также врач развеяла миф, что перепелиные яйца, в отличие от куриных, не опасны в сыром виде. Она подчеркнула, что все яйца надо подвергать термической обработке.
Ранее Life.ru рассказывал, чем можно заменить яйца и глютен в выпечке. Например, традиционную глютеновую муку можно заменить в рецепте на миндальную или рисовую. А аналогом яиц, хоть этого многие наверняка не знали, является пюре из яблок. Молочку можно заменить на растительные виды молока: миндальное, соевое, банановое.