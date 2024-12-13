Врач подсказала, чем можно заменить яйца и глютен в выпечке
Эндокринолог Тананакина: Яйца в выпечке можно заменить на яблочное пюре
Россиянам, которые придерживаются правильного питания или имеют аллергию на глютен, содержащийся в муке, и яйца, совсем необязательно отказываться от выпечки. Можно заменить эти продукты на более полезные аналоги, рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.
По словам медика, традиционную муку можно заменить в рецепте на миндальную или рисовую, а яйца — на пюре из яблок. Есть вариант и для тех, у кого непереносимость лактозы. В этом случае на замену молочным продуктам хорошо подойдут растительные виды молока: миндальное, соевое, банановое. Они придадут вкусу новое звучание. Также не стоит отказываться от пряностей.
«Корица и имбирь не только улучшают вкус выпечки, но и полезны для здоровья. Корица помогает регулировать уровень сахара в крови и обладает противовоспалительными свойствами, а имбирь известен своими противовоспалительными и противорвотными эффектами», — рассказала врач в интервью РИАМО.
В выпечку также можно добавить орехи, семена льна или чиа. Они улучшат питательную ценность изделия, повысив содержание клетчатки и полезных жиров.
В последнее время на полках магазинов можно увидеть много продуктов из отдела здорового питания. Однако не все они на самом деле так полезны для здоровья, как об этом говорят производители. Например, фруктовые соки и смузи содержат много сахара и лишены полезной для пищеварения клетчатки. Кроме того, слишком много сахара в сушёных фруктах, а рисовые хлебцы быстро расщепляются в организме и приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови. Стоит также отказаться от злаковых батончиков, соусов и заправок.