Врач подсказала, чем можно заменить яйца и глютен в выпечке

Россиянам, которые придерживаются правильного питания или имеют аллергию на глютен, содержащийся в муке, и яйца, совсем необязательно отказываться от выпечки. Можно заменить эти продукты на более полезные аналоги, рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина.

По словам медика, традиционную муку можно заменить в рецепте на миндальную или рисовую, а яйца — на пюре из яблок. Есть вариант и для тех, у кого непереносимость лактозы. В этом случае на замену молочным продуктам хорошо подойдут растительные виды молока: миндальное, соевое, банановое. Они придадут вкусу новое звучание. Также не стоит отказываться от пряностей.

«Корица и имбирь не только улучшают вкус выпечки, но и полезны для здоровья. Корица помогает регулировать уровень сахара в крови и обладает противовоспалительными свойствами, а имбирь известен своими противовоспалительными и противорвотными эффектами», — рассказала врач в интервью РИАМО.

В выпечку также можно добавить орехи, семена льна или чиа. Они улучшат питательную ценность изделия, повысив содержание клетчатки и полезных жиров.