Диетолог раскрыла причину «скрытого» голода

Чувство постоянного или «скрытого» голода могут испытывать не только люди с диабетом. У здоровых тоже может возникнуть желание постоянно есть при неправильном распределении калорий в течение дня, рассказала диетолог Елена Игнатикова.

«Резкое ограничение калорийности будет вызывать повышенное чувство голода. Дальше это может привести к срыву и к дальнейшему набору веса», — рассказала эксперт в эфире радио Sputnik.

Диетолог напомнила, что из пищи человек получает не только важные для энергии калории, но и питательные вещества. Организму для нормальной работы нужны белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы, полифенолы, различные антиоксидантные вещества. При резком ограничении калорийности рациона — у женщин это меньше 1200 ккал в сутки, у мужчин меньше 1500 ккал —может понадобиться дополнительная витаминная дотация, уточнила Игнатикова.