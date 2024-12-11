Самарские учёные раскрыли новую роль гормона голода для организма

Учёные Самарского университета сделали важное открытие в области нейробиологии, обнаружив, что гормон грелин, известный как стимулятор аппетита, играет ключевую роль в регулировании биологических часов организма. Результаты исследования опубликованы в Российском физиологическом журнале имени И. М. Сеченова.

Грелин, производимый слизистой оболочкой желудка, давно известен своим влиянием на чувство голода и когнитивные функции. Однако самарские исследователи выяснили, что этот гормон выполняет ещё одну важную функцию — помогает организму адаптироваться к суточному ритму окружающей среды.

«Грелин помогает организму подстроить свой внутренний режим сна и бодрствования под суточный ритм окружающего мира», — рассказала Елена Инюшкина, доцент кафедры физиологии животных и человека Самарского университета. Учёные установили, что гормон воздействует на супрахиазматическое ядро — главный генератор околосуточных ритмов в мозге. Этот механизм позволяет организму синхронизировать свои внутренние часы с внешними факторами, такими как свет и темнота.

«Мы обнаружили, что грелин влияет на нервные импульсы, передаваемые от нейрона к нейрону. Этот гормон действует разнонаправленно, как активируя, так и тормозя активность нейронов», — пояснила Инюшкина.

Полученные результаты имеют большое значение для понимания механизмов регуляции сна и бодрствования, а также для разработки новых методов лечения нарушений сна и расстройств пищевого поведения. В будущем эти исследования могут привести к созданию новых лекарственных препаратов для коррекции нарушений циркадных ритмов, вызванных сменой часовых поясов, работой в ночную смену или другими факторами.