Заражённая микрозелень натолкнула учёных на способ борьбы со «скрытым голодом»

Российские учёные из Уральского федерального университета совместно с индийскими коллегами нашли способ компенсировать недостаток полезных элементов в рационе людей, живущих в суровых регионах страны, в частности, на Урале, а также вегетарианцев. Они заразили микрозелень (горох, маш, салатную горчицу и пшеницу) специальными ризосферными бактериями, обогатив её тем самым минеральными веществами. Результаты исследования появились в распоряжении «Газеты.ru».

Биологи сообщили, что добавление бактерий привело к увеличению биомассы растений и содержания в них фотосинтетических пигментов, а также накоплению таких полезных элементов, как азот, фосфор, калий, цинк и железо. Учёные подчеркнули, что ризосферные бактерии абсолютно безопасны как для растений, так и для людей.

«Прижизненное обогащение растений макро- и микроэлементами может стать одной из стратегий борьбы со «скрытым голодом», когда в рационе человека достаточно калорий, но не хватает витаминов и минеральных соединений», — отметила профессор кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Галина Борисова.

Кроме вышеперечисленных эффектов, бактерии сделали микрозелень более устойчивой к абиотическим и биотическим стрессам. В перспективе эти бактерии могут заменить химические удобрения и пестициды.