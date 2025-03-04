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3 марта, 22:04

«Не забывайте о курах»: У Польши нашёлся неожиданный козырь для переговоров с США

Экс-министр Польши Пехоциньский назвал кур важным аргументом в переговорах с США

Бывший министр экономики Польши Януш Пехоциньский призвал политиков своей страны учитывать количество куриц на душу населения в переговорах с американцами. Об этом он написал в соцсети X.

«Наши политики не должны забывать на переговорах в США: в США на одного гражданина приходится около 1,25 куры, а в Польше — почти 1,5 куры», — заявил он.

Слова Пехоциньского — отсылка к недавнему дефициту куриных яиц в США. Напомним, на фоне эпидемии птичьего гриппа Штаты столкнулись с острой нехваткой этого продукта. Дошло до того, что в Пенсильвании неизвестные украли яиц на 40 тысяч долларов из трейлера.

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Shutterstock / FOTODOM / Martchan

Тимур Хингеев
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