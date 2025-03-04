«Не забывайте о курах»: У Польши нашёлся неожиданный козырь для переговоров с США

Бывший министр экономики Польши Януш Пехоциньский призвал политиков своей страны учитывать количество куриц на душу населения в переговорах с американцами. Об этом он написал в соцсети X.

«Наши политики не должны забывать на переговорах в США: в США на одного гражданина приходится около 1,25 куры, а в Польше — почти 1,5 куры», — заявил он.