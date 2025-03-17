Хоккеист Сергачёв кормит товарищей из «Юты» яйцами из своего курятника

Российский защитник Михаил Сергачёв, выступающий в составе американского хоккейного клуба «Юта» рассказал, что делится со своими товарищами по команде яйцами, которые дома ему несут куры. Его слова опубликовала журналистка Бель Фрэйзер у себя в соцсети.

«У меня просто много яиц. Когда их набирается 24 или 30, я начинаю раздавать их своим партнёрам по команде. Разумеется, я хорошо их [кур] кормлю. Забочусь о них», — отметил игрок.