Хоккеист Сергачёв кормит товарищей из «Юты» яйцами из своего курятника
Михаил Сергачёв. Обложка © Wikipedia
Российский защитник Михаил Сергачёв, выступающий в составе американского хоккейного клуба «Юта» рассказал, что делится со своими товарищами по команде яйцами, которые дома ему несут куры. Его слова опубликовала журналистка Бель Фрэйзер у себя в соцсети.
«У меня просто много яиц. Когда их набирается 24 или 30, я начинаю раздавать их своим партнёрам по команде. Разумеется, я хорошо их [кур] кормлю. Забочусь о них», — отметил игрок.
Он отметил, что сейчас в США яйца являются дефицитным продуктом, поэтому хоккеисты «Юты» особенно высоко ценят такие подарки из курятника Сергачёва.
В Соединённых Штатах действительно стало сложно найти на прилавках куриные яйца. Всему виной вспышка птичьего гриппа, из-за которой фермерам приходится забивать кур, чтобы остановить эпидемию. Из-за этого Штаты расположились на последнем месте в рейтинге доступности яиц среди стран G20. Можно было бы попросить помощи у друзей, но выручить своего союзника по НАТО недавно отказалась Финляндия, сославшись на бюрократические сложности.