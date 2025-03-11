Размер не главное: Диетолог назвала норму потребления яиц

Куриные яйца — один из любимых продуктов сторонников здорового питания, потому что они содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, а также высококачественный белок. Об этом рассказала врач-диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения ФГБУ НМИЦ ТПМ, лектор Российского общества «Знание» Софья Елиашевич.

Тем не менее, количество полезных веществ в яйце не определяется их размером. Иными словами, для соблюдения нормы потребления размер, который обозначается категориями в диапазоне С-0—С-3, роли не играет. Гораздо важнее рацион самих кур, отметила эксперт.

По её словам, недельная норма потребления яиц для взрослого здорового человека должна быть ограничена семью штуками, иначе повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Детям от одного года до трёх лет рекомендовано 3–4 яйца в неделю, а от четырёх лет – до пяти штук.