Атака БПЛА на Москву
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 15:33

Размер не главное: Диетолог назвала норму потребления яиц

Врач Елиашевич: Взрослый человек может съедать до 7 яиц в неделю

Куриные яйца — один из любимых продуктов сторонников здорового питания, потому что они содержат большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, а также высококачественный белок. Об этом рассказала врач-диетолог, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения ФГБУ НМИЦ ТПМ, лектор Российского общества «Знание» Софья Елиашевич.

Тем не менее, количество полезных веществ в яйце не определяется их размером. Иными словами, для соблюдения нормы потребления размер, который обозначается категориями в диапазоне С-0—С-3, роли не играет. Гораздо важнее рацион самих кур, отметила эксперт.

Куриные или перепелиные? Диетолог ответила на вопрос, какие яйца полезнее
Куриные или перепелиные? Диетолог ответила на вопрос, какие яйца полезнее

По её словам, недельная норма потребления яиц для взрослого здорового человека должна быть ограничена семью штуками, иначе повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Детям от одного года до трёх лет рекомендовано 3–4 яйца в неделю, а от четырёх лет – до пяти штук.

«Потребление большего количества желтка вызывает риск повышения ЛПНП, что особо опасно для людей с гиперхолестеринемией, однако возможно снизить риски, съедая 1 желток на 2 яйца», — заключила собеседница РИА «ФедералПресс».

РФ стала лидером в рейтинге доступности яиц среди стран G20, США в конце списка
РФ стала лидером в рейтинге доступности яиц среди стран G20, США в конце списка

Ранее россиянам рассказали о самых полезных и вкусных перекусах. В частности, фруктовый смузи с зеленью богат клетчаткой. Кроме того, назван лучший вариант завтрака для людей с непереносимостью глютена и лактозы. В свою очередь, биолог назвала самый полезный способ приготовления яиц.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar