Назван лучший вариант завтрака для людей с непереносимостью глютена и лактозы

Люди, страдающие от непереносимости глютена (целиакии), могут начинать свой день с гречневой или кукурузной каши, смузи или фруктового салата. Об этом сообщила Аделина Мурясова, управляющая и соучредитель GASTRO CLINIC. Она отметила, что завтрак без глютена может быть не менее вкусным и питательным, чем обычный, если правильно выбрать ингредиенты.

По мнению эксперта, людям с непереносимостью глютена важно обеспечивать сбалансированное питание. Мурясова отметила, что безглютеновый хлеб можно легко приготовить дома, используя рисовую, кукурузную или гречневую муку. Если это не представляется возможным, такой хлеб можно приобрести в магазинах.

Мурясова также предложила фруктовый салат или смузи как полезный вариант для утреннего приёма пищи. В интервью с газетой «Известия» эксперт подчеркнула, что в магазинах можно найти разнообразные безлактозные молочные продукты и растительные напитки.

Тем не менее эксперт подчеркнула, что качество завтрака имеет значение, даже если у человека нет пищевых непереносимостей. Главная цель заключается в том, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами и энергией до обеда. Она посоветовала включать в рацион цельнозерновой хлеб, источники качественного белка, такие как яйца, рыба, творог и куриное мясо, а также свежие овощи и фрукты.