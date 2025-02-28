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28 февраля, 02:00

Добираем клетчатку и белок: Россиянам рассказали о самых полезных и вкусных перекусах

Терапевт Тен: Фруктовый смузи с зеленью богат клетчаткой

Здоровый перекус должен быть богат питательными веществами, клетчаткой и «правильными» жирами. Врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» порекомендовала несколько полезных вариантов.

Горсть несолёных и нежареных орехов быстро насыщает, снижает уровень «плохого» холестерина и поддерживает работу мозга. Свежие овощи, такие как морковь, сельдерей и огурцы, в сочетании с хумусом станут источником витаминов, антиоксидантов и растительного белка, а также стабилизируют уровень сахара в крови.

Греческий йогурт без добавок, богатый белком и пробиотиками, можно дополнить свежими ягодами для обогащения витамином С. Фруктовый смузи с зеленью обеспечит клетчаткой, калием и ненасыщенными жирами, а шпинат поможет снизить стресс. Цельнозерновые хлебцы из овса, гречки или киноа — источник медленных углеводов, их можно сочетать с авокадо, нежирным сыром или яйцом пашот.

Тен подчёркивает, что даже полезные перекусы требуют умеренности: порция не должна превышать 150-200 ккал, а интервал между приёмами пищи должен составлять 2-3 часа.

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freepik / valeria_aksakova

Артём Гапоненко
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