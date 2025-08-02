«Локомотив» одержал три победы в трёх турах нового сезона РПЛ и единолично возглавил таблицу

«Локомотив» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 3-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей голами отличились Дмитрий Воробьёв (29-я минута), Алексей Батраков (59) и Сергей Пиняев (62). У проигравших отметились Вячеслав Грулёв (60) и Тьяго Весино (71).

Это третья победа железнодорожников в новом сезоне РПЛ после успехов в играх с «Сочи» (3:0, дома) и «Краснодаром» (2:1, на выезде). С девятью очками клуб возглавляет турнирную таблицу, сместив на вторую позицию самарские «Крылья Советов».

«Пари НН», который из-за ремонта арены в Нижнем Новгороде проводит домашние матчи на резервных стадионах, проиграл в четвёртый раз со старта сезона (три поражения в чемпионате, одно в Кубке России). Пока клуб не может победить под руководством Алексея Шпилевского, который возглавил его в июне.