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2 августа, 19:43

«Локомотив» одержал три победы в трёх турах нового сезона РПЛ и единолично возглавил таблицу

Локомотив победил Пари НН и вернулся на первое место в таблице РПЛ

«Локомотив» одержал три победы в трёх турах РПЛ. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

«Локомотив» одержал три победы в трёх турах РПЛ. Обложка © Telegram / ФК «Локомотив» Москва

«Локомотив» одержал победу над «Пари Нижний Новгород» в матче 3-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей голами отличились Дмитрий Воробьёв (29-я минута), Алексей Батраков (59) и Сергей Пиняев (62). У проигравших отметились Вячеслав Грулёв (60) и Тьяго Весино (71).

Это третья победа железнодорожников в новом сезоне РПЛ после успехов в играх с «Сочи» (3:0, дома) и «Краснодаром» (2:1, на выезде). С девятью очками клуб возглавляет турнирную таблицу, сместив на вторую позицию самарские «Крылья Советов».

«Пари НН», который из-за ремонта арены в Нижнем Новгороде проводит домашние матчи на резервных стадионах, проиграл в четвёртый раз со старта сезона (три поражения в чемпионате, одно в Кубке России). Пока клуб не может победить под руководством Алексея Шпилевского, который возглавил его в июне.

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Ранее бывший тренер Батракова Вячеслав Вашкевич оценил перспективы трансфера футболиста в Европу. Специалист уверен, что если у 20-летнего игрока есть стремление и желание играть на другом уровне, значит у него всё должно получиться.

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Артур Лапсаков
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