Дубль и голевая передача Ракова помогли «Крыльям» возглавить таблицу РПЛ

В гостевом матче третьего тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» одержали уверенную победу над «Ростовом» со счетом 4:1. Дублем отметился Вадим Раков (11-я и 74-я минуты), также мячи забили Сергей Божин (56) и Максим Витюгов (84). Единственный гол ростовчан на счету Егора Голенкова (66).

Особенно ярко проявил себя нападающий Вадим Раков, арендованный самарцами этим летом у московского «Локомотива». С четырьмя забитыми мячами в трёх матчах он возглавляет список бомбардиров чемпионата. Стоит отметить, что на 76-й минуте защитник хозяев Виктор Мелёхин был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

После трёх игр «Крылья Советов» набрали 7 очков и возглавили турнирную таблицу. «Ростов» же пока не заработал ни одного очка и занимает 14-е место. В следующем туре самарцы 9 августа примут «Балтику», а «Ростов» на следующий день сыграет с «Пари НН» на своём поле.