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2 августа, 19:10

Дубль и голевая передача Ракова помогли «Крыльям» возглавить таблицу РПЛ

Крылья Советов разгромили Ростов в матче РПЛ со счётом 4:1

Обложка © Telegram / ПФК «Крылья Советов»

Обложка © Telegram / ПФК «Крылья Советов»

В гостевом матче третьего тура Российской Премьер-лиги «Крылья Советов» одержали уверенную победу над «Ростовом» со счетом 4:1. Дублем отметился Вадим Раков (11-я и 74-я минуты), также мячи забили Сергей Божин (56) и Максим Витюгов (84). Единственный гол ростовчан на счету Егора Голенкова (66).

Особенно ярко проявил себя нападающий Вадим Раков, арендованный самарцами этим летом у московского «Локомотива». С четырьмя забитыми мячами в трёх матчах он возглавляет список бомбардиров чемпионата. Стоит отметить, что на 76-й минуте защитник хозяев Виктор Мелёхин был удалён с поля за вторую жёлтую карточку.

После трёх игр «Крылья Советов» набрали 7 очков и возглавили турнирную таблицу. «Ростов» же пока не заработал ни одного очка и занимает 14-е место. В следующем туре самарцы 9 августа примут «Балтику», а «Ростов» на следующий день сыграет с «Пари НН» на своём поле.

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Ранее Сергей Степашин, член совета директоров и председатель консультативного совета ФК «Динамо», заявил, что в России необходимо снизить зарплаты футболистов из-за их чрезмерно высоких доходов и предложил установить потолок зарплат. Он отметил, что ранее, будучи в Российском футбольном союзе и возглавляя комиссию по финансовому фейр-плей, он уже обсуждал с клубами введение такого ограничения, как это сделано в КХЛ и НХЛ.

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Анастасия Никонорова
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