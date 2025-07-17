В футболе могут расширить полномочия VAR и изменить правила пенальти
IFAB планирует расширить полномочия VAR и изменить правила пробития пенальти
IFAB планирует ввести новые правила в футбол. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ANDREY-SHA74
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) готовится к внесению серьёзных изменений в правила игры, которые могут кардинально изменить современный футбол. Об этом пишет издание The Times.
Планируется значительное расширение полномочий системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая может получить право вмешиваться в эпизоды со вторыми жёлтыми карточками и ошибочно назначенными угловыми ударами. Инициаторы изменений объясняют это тем, что неправильно показанные вторые предупреждения часто приводят к необоснованным удалениям, которые существенно влияют на ход и результат матча.
Параллельно IFAB рассматривает революционное изменение правил исполнения пенальти, согласно которому атакующая команда лишится права на добивание после отражённого вратарём удара. В этом случае эпизод будет считаться завершённым в момент, когда голкипер парирует удар.
Ранее в ходе решающего поединка клубного чемпионата мира журналистка DAZN Эмили Остин предложила президенту США Дональду Трампу официально изменить название «соккер» (так в Америке называют футбол) на «футбол». Трамп, находившийся на трибунах матча, с энтузиазмом воспринял эту идею.