В футболе могут расширить полномочия VAR и изменить правила пенальти

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) готовится к внесению серьёзных изменений в правила игры, которые могут кардинально изменить современный футбол. Об этом пишет издание The Times.

Планируется значительное расширение полномочий системы видеопомощи арбитрам (VAR), которая может получить право вмешиваться в эпизоды со вторыми жёлтыми карточками и ошибочно назначенными угловыми ударами. Инициаторы изменений объясняют это тем, что неправильно показанные вторые предупреждения часто приводят к необоснованным удалениям, которые существенно влияют на ход и результат матча.

Параллельно IFAB рассматривает революционное изменение правил исполнения пенальти, согласно которому атакующая команда лишится права на добивание после отражённого вратарём удара. В этом случае эпизод будет считаться завершённым в момент, когда голкипер парирует удар.