Дональд Трамп поддержал идею переименовать соккер в футбол

Во время финального матча клубного чемпионата мира журналистка DAZN Эмили Остин обратилась к президенту США Дональду Трампу с необычным предложением. Она выступила за официальное переименование «соккера» (как традиционно называют футбол в Америке) в «футбол».

Трамп, присутствовавший на матче, позитивно отреагировал на эту инициативу. По данным Daily Mail, он выразил готовность рассмотреть возможность изменения.

«Думаю, мы могли бы это сделать», — ответил Трамп.