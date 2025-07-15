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14 июля, 22:50

Дональд Трамп поддержал идею переименовать соккер в футбол

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Во время финального матча клубного чемпионата мира журналистка DAZN Эмили Остин обратилась к президенту США Дональду Трампу с необычным предложением. Она выступила за официальное переименование «соккера» (как традиционно называют футбол в Америке) в «футбол».

Трамп, присутствовавший на матче, позитивно отреагировал на эту инициативу. По данным Daily Mail, он выразил готовность рассмотреть возможность изменения.

«Думаю, мы могли бы это сделать», — ответил Трамп.

Напомним, что в недавнем финале клубного чемпионата мира английский футбольный клуб «Челси» одержал уверенную победу над французским «ПСЖ». Дублем отличился Коул Палмер, ещё один мяч забил Жоао Педро, которого после свистка ударил по лицу главный тренер парижан Луис Энрике.

Тренер ПСЖ Энрике дал пощёчину игроку Челси Жао Педро после финала ЧМ по футболу
Тренер ПСЖ Энрике дал пощёчину игроку Челси Жао Педро после финала ЧМ по футболу
Артём Гапоненко
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