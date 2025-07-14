Дважды унизили: Трампа освистали в финале клубного чемпионата мира

В США болельщики освистали американского лидера Дональда Трампа, когда он появился на финальной игре клубного чемпионата мира по футболу. Матч проходил в Ист-Ратерфорде штата Нью-Джерси между командами «Челси» и ПСЖ.

При этом Трамп подвергся унижению дважды. Сначала зрители начали возмущённо свистеть, когда президент появился, и заиграл американский гимн. Второй раз болельщики выразили своё недовольство на церемонии награждения. Трамп вышел на поле вместе с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино, чтобы вручить победный трофей капитану английского «Челси» Рису Джеймсу. Однако стадион начал сотрясаться от гула и свиста. Очевидцы успели заснять острый момент на телефон. В комментариях пользователи отметили, что Трампа совсем не любят в США, и никто этого даже не скрывает.