Дважды унизили: Трампа освистали в финале клубного чемпионата мира
В США болельщики освистали Трампа во время финального матча КЧМ-2025
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В США болельщики освистали американского лидера Дональда Трампа, когда он появился на финальной игре клубного чемпионата мира по футболу. Матч проходил в Ист-Ратерфорде штата Нью-Джерси между командами «Челси» и ПСЖ.
Трамп на матче в США. Видео © Х / Beneliciousss
При этом Трамп подвергся унижению дважды. Сначала зрители начали возмущённо свистеть, когда президент появился, и заиграл американский гимн. Второй раз болельщики выразили своё недовольство на церемонии награждения. Трамп вышел на поле вместе с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино, чтобы вручить победный трофей капитану английского «Челси» Рису Джеймсу. Однако стадион начал сотрясаться от гула и свиста. Очевидцы успели заснять острый момент на телефон. В комментариях пользователи отметили, что Трампа совсем не любят в США, и никто этого даже не скрывает.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что президент США Дональд Трамп получил самый низкий рейтинг одобрения после 100 дней на посту. Это произошло впервые за 80 лет. Ранее аналогичный показатель также принадлежал Трампу, но в 2017 году.