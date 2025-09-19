Вспыльчивого тренера «Спартака» могут уволить после скандала на матче с «Динамо»
Чемпионат: Руководство Спартака рассматривает возможность увольнения Станкевича
Деян Станкевич. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин
Совет директоров «Спартака» рассматривает возможность отставки главного тренера Деяна Станковича в ближайшие недели. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на информированный источник.
Против решения выступает спортивный директор клуба Фрэнсис Кахигао, который в настоящее время отсутствует в Москве по семейным обстоятельствам и не нашёл кандидата на замену. Ключевые лица клуба склоняются к увольнению специалиста, несмотря на отсутствие окончательного решения.
«Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ после восьми туров, набрав 12 очков. В следующем матче команда встретится с самарскими «Крыльями Советов» на домашнем стадионе.
Ранее Life.ru рассказывал о московском дерби «Спартака» и «Динамо» закончившимся со счётом 2:2. В ходе встречи Деяна Станковича удалили с поля за оскорбления судей. Сегодня стало известно, что КДК дисквалифицирован его на месяц за неподобающее поведение.