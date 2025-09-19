Вспыльчивого тренера «Спартака» могут уволить после скандала на матче с «Динамо»

Совет директоров «Спартака» рассматривает возможность отставки главного тренера Деяна Станковича в ближайшие недели. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на информированный источник.

Против решения выступает спортивный директор клуба Фрэнсис Кахигао, который в настоящее время отсутствует в Москве по семейным обстоятельствам и не нашёл кандидата на замену. Ключевые лица клуба склоняются к увольнению специалиста, несмотря на отсутствие окончательного решения.