13 августа, 18:35

Немецкого теннисиста дисквалифицировали с турнира за душ в перерыве матча

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Немецкий теннисист Матс Розенкранц был дисквалифицирован на турнире в Греции за нарушение регламента. После победы в первом сете (7:5) он покинул корт, чтобы принять душ, не зная, что это запрещено.

Судья вызвал супервайзера, который подтвердил нарушение и снял спортсмена с соревнований. В результате итальянец Пьетро Феллин автоматически прошёл в следующий раунд. 26-летний Розенкранц занимает 358-е место в рейтинге ATP и пока не побеждал на турнирах ассоциации.

Ранее FIVB отменила результаты вьетнамской сборной на ЧМ по волейболу U-21 в Индонезии из-за нарушения правил гендерного тестирования. Одна из волейболисток не прошла проверку и была дисквалифицирована, а её матчи аннулированы. Вьетнамская федерация волейбола раскритиковала решение, заявив о намерении его обжаловать, так как FIVB неожиданно ужесточила требования, ранее не применявшиеся.

Анастасия Никонорова
