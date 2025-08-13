Немецкого теннисиста дисквалифицировали с турнира за душ в перерыве матча
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A
Немецкий теннисист Матс Розенкранц был дисквалифицирован на турнире в Греции за нарушение регламента. После победы в первом сете (7:5) он покинул корт, чтобы принять душ, не зная, что это запрещено.
Судья вызвал супервайзера, который подтвердил нарушение и снял спортсмена с соревнований. В результате итальянец Пьетро Феллин автоматически прошёл в следующий раунд. 26-летний Розенкранц занимает 358-е место в рейтинге ATP и пока не побеждал на турнирах ассоциации.
