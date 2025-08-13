Женскую сборную Вьетнама по волейболу выгнали с ЧМ из-за мужчин в составе
Международная федерация волейбола (FIVB) отменила результаты выступления вьетнамской сборной на чемпионате мира по волейболу среди девушек до 21 года, проходившем в Индонезии. Причиной стало несоблюдение правил прохождения гендерного тестирования. Об этом сообщило издание Jakarta Globe.
Представители FIVB пояснили, что в ходе проверки выяснилось: одна из волейболисток не соответствовала требованиям дисциплинарного регламента и не могла быть допущена к соревнованиям. В связи с этим результаты матчей с её участием были аннулированы, а сама спортсменка получила дисквалификацию.
Со стороны Вьетнамской федерации волейбола (VFV) последовала резкая критика этого решения. Там заявили о намерении обжаловать вердикт в официальном порядке. По словам представителей VFV, FIVB внезапно ужесточила критерии отбора для вьетнамских игроков, хотя ранее подобные нормы не использовались.
Jakarta Globe уточняет, что инцидент произошёл после того, как в составе вьетнамской команды оказались два спортсмена, чей пол вызвал сомнения у соперников. Проверка была инициирована по запросу другой команды, усмотревшей в этом нарушение регламента. В результате сборная Вьетнама заняла последнее место в группе A, где также выступали Аргентина, Сербия, Индонезия, Пуэрто-Рико и Канада.
История напоминает произошедшее на печально известной Олимпиаде в Париже, где сменившая пол боксёрша Иман Хелиф разнесла всех на своём пути, забрав в итоге золотую медаль. В финале ей противостояла китаянка, которая сумела «дожить» до решения судей.