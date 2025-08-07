«‎Это смешно!» Американский теннисист требует вернуть флаг российским спортсменам

Бывший восьмая ракетка мира американский теннисист Джон Изнер выступил с призывом вернуть российским спортсменам возможность выступать под своим флагом. Многие пользователи поддержали возмущение американца из-за ситуации.

«Можно российским теннисистам вернуть их флаг? Это уже немного смешно», — написал Изнер на своей странице в соцсети Х.

Один из комментаторов отметил, что отсутствие рукопожатий между российскими и украинскими игроками также выглядит абсурдным. Изнер согласился с этим, ответив смайликом «мишень».

Сам 40-летний Джон Изнер является полуфиналистом Уимблдона 2018 года, рекордсменом по количеству эйсов в истории тенниса, а также по числу выигранных и сыгранных тай-брейков. Кроме того, он известен как участник самого продолжительного теннисного матча в истории, который состоялся на Уимблдоне в 2010 году против француза Николя Маю и продолжался 11 часов 5 минут. Изнер завершил профессиональную карьеру в августе 2023 года.