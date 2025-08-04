Сборная России стала четвёртой в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта

Сборная России заняла четвёртое место по итогам завершившегося в Сингапуре чемпионата мира по водным видам спорта. Всего российские атлеты завоевали 18 медалей (6 золотых, 8 серебряных и 4 бронзовые). Первое место у сборной Китая (15+12+10), второе заняла Австралия (13+7+8), третье — США (10+11+11).

В составе сборной России золотые медали завоевали Александр Мальцев в синхронном плаваниии (техническая и произвольная программы в индивидуальных соревнованиях, техническая программа микст-дуэтов в паре с Майей Гурбанбердиевой), участники смешанной комбинированной эстафете 4x100 м (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) и мужской комбинированной эстафете 4x100 м (Лифинцев, Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев), а также Климент Колесников в заплыве 50 метров на спине.