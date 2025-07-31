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Регион
31 июля, 08:40

Путин поздравил российских пловцов с победой на ЧМ в Сингапуре

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сборной страны по плаванию, завоевавшей золотую медаль в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами, показать высокий уровень российской школы подготовки пловцов», — подчеркнул глава государства в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

В состав победной команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова, установившие новый рекорд чемпионатов мира. Золотые медали также получат участвовавшие в предварительном заплыве Данил Семьянинов и Александра Кузнецова.

Президент особо отметил, что победа в одной из самых сложных дисциплин программы стала возможной благодаря слаженной командной работе. В телеграмме отмечалось, что в напряжённом финальном состязании спортсмены продемонстрировали победный темп и опередили всех соперников.

Чемпионат мира проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа после переноса из Казани Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) в феврале 2023 года. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.

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Ранее сообщалось, что российский пловец Кирилл Пригода был дисквалифицирован на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В финале заплыва на 100 метров брассом он финишировал четвёртым с результатом 59,01 секунды, однако впоследствии был снят с соревнований судьями за нарушение техники при повороте. По словам главного тренера Андрея Шишина, ошибка произошла в финале, хотя в предварительном этапе Пригода установил новый национальный рекорд.

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Алиса Хуссаин
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