Путин поздравил российских пловцов с победой на ЧМ в Сингапуре

Глава государства Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сборной страны по плаванию, завоевавшей золотую медаль в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.

«Мастерство, чувство локтя, выдержка и сила духа помогли вам стать чемпионами, показать высокий уровень российской школы подготовки пловцов», — подчеркнул глава государства в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

В состав победной команды вошли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова, установившие новый рекорд чемпионатов мира. Золотые медали также получат участвовавшие в предварительном заплыве Данил Семьянинов и Александра Кузнецова.

Президент особо отметил, что победа в одной из самых сложных дисциплин программы стала возможной благодаря слаженной командной работе. В телеграмме отмечалось, что в напряжённом финальном состязании спортсмены продемонстрировали победный темп и опередили всех соперников.

Чемпионат мира проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа после переноса из Казани Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) в феврале 2023 года. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в нейтральном статусе.