Российский пловец Кирилл Пригода дисквалифицирован за нарушение правил на ЧМ

Российского пловца Кирилла Пригоду дисквалифицировали после его выступления на дистанции 100 метров брассом в финале чемпионата мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре.

Пригода финишировал четвёртым с результатом 59,01 секунды, но позже был отстранён от соревнований. По словам главного тренера команды Андрея Шишина, российский пловец был дисквалифицирован за нарушение правил при повороте. В предварительном этапе он установил рекорд страны на 100 метров брассом, но в полуфинале и финале показал менее удачные результаты.

«Но было нарушение правил — удар дельфином при касании», — рассказал журналистам главный тренер команды Андрей Шишин.

Шишин отметил, что Пригода является важным членом команды и после напряжённого заплыва не успел восстановиться ни эмоционально, ни физически. Он также добавил, что пловец попросил взять паузу в день, чтобы подготовиться к следующим дистанциям, включая эстафеты.

Российские спортсмены участвуют в чемпионате мира под нейтральным флагом, который продлится до 3 августа.