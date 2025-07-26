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26 июля, 20:31

Пловец из Москвы умер из-за проблем со здоровьем на турнире в Нижнем Новгороде

Пловец из Москвы Дмитрий Ионов скончался на соревнованиях X-WATERS Volga в Нижнем Новгороде. Спортсмену стало плохо в конце заплыва на расстоянии 3 км в открытой воде, сообщает пресс-служба мероприятия.

Пловец умер на соревнованиях в Нижнем Новгороде. Видео © Telegram / SHOT

Ионов почувствовал недомогание и попросил помощи у спасателей. Он поднял руку, и команда быстро вывела его на лодку. При выходе из воды мужчина потерял сознание. Сначала медики дежурной бригады скорой помощи провели реанимацию. Потом доставили его в областную больницу, но спасти не удалось.

Дмитрий Ионов занимался плаванием долго и уже в седьмой раз участвовал в X-WATERS. В соревнованиях в общей сложности участвовали более 3000 спортсменов со всей страны.

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Лия Мурадьян
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