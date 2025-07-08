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8 июля, 17:26

Боксёр Родригес скончался в США после проигранного поединка

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Pedro Antonio Rodriguez

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Pedro Antonio Rodriguez

Мексиканский боксер Педро Антонио Родригес умер в США после поражения в бою. Об этом сообщает Marca.

Родригес встретился на ринге с американцем Филиппом Веллой 5 июля в Аризоне. Он проиграл по итогам шести раундов решением судей. Позже его нашли мёртвым в отеле.

По данным издания, вечером после боя спортсмен договорился с коллегами о совместном ужине вне отеля, но в лобби так и не появился. Его отсутствие заметили лишь на следующий день, когда группа должна была отправиться в аэропорт. Не дозвонившись до Родригеса, его товарищи поднялись в номер и нашли его без признаков жизни.

Причины смерти пока не установлены, правоохранительные органы проводят проверку.

Карьера Родригеса в последнее время шла на спад: он потерпел семь поражений подряд, включая бой с 21-летним Веллой.

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Александра Мышляева
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