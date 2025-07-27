Российский пловец остался без финала ЧМ по плаванию после протеста итальянцев
Российский пловец Семьянинов не прошёл в финал ЧМ после пересмотра результатов
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Российский пловец Данил Семьянинов не смог пробиться в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре на дистанции 100 метров брассом.
Изначально спортсмен занял девятое место в полуфинале, но получил шанс выступить в решающем заплыве после дисквалификации олимпийского чемпиона-2024 Николо Мартиненги. Однако итальянская сторона оспорила решение судей, и Мартиненги был восстановлен в числе финалистов.
При этом другой россиянин, Кирилл Пригода, установивший национальный рекорд в предварительном заплыве, вышел в финал с восьмым результатом.
Ранее Life.ru рассказывал, что на мировом первенстве по водным видам спорта, проходившем в Сингапуре, российские синхронисты Олеся Платонова и Александр Мальцев завоевали серебряные медали в произвольной программе смешанных пар. Их выступление было оценено в 323,4438 балла. Для Мальцева эта награда стала первой серебряной медалью на текущем чемпионате мира.