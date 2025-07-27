Российский пловец остался без финала ЧМ по плаванию после протеста итальянцев

Российский пловец Данил Семьянинов не смог пробиться в финал чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре на дистанции 100 метров брассом.

Изначально спортсмен занял девятое место в полуфинале, но получил шанс выступить в решающем заплыве после дисквалификации олимпийского чемпиона-2024 Николо Мартиненги. Однако итальянская сторона оспорила решение судей, и Мартиненги был восстановлен в числе финалистов.

При этом другой россиянин, Кирилл Пригода, установивший национальный рекорд в предварительном заплыве, вышел в финал с восьмым результатом.