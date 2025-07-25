Российские синхронисты Платонова и Мальцев взяли серебро на ЧМ в Сингапуре

В Сингапуре на чемпионате мира по водным видам спорта российский дуэт Олеси Платоновой и Александра Мальцева занял второе место в произвольной программе среди смешанных пар в синхронном плавании. Российская пара набрала 323,4438 балла за свое выступление. Это первое серебро на текущем чемпионате для Мальцева.