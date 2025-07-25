Российские синхронисты Платонова и Мальцев взяли серебро на ЧМ в Сингапуре
Олеся Платонова и Александр Мальцев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
В Сингапуре на чемпионате мира по водным видам спорта российский дуэт Олеси Платоновой и Александра Мальцева занял второе место в произвольной программе среди смешанных пар в синхронном плавании. Российская пара набрала 323,4438 балла за свое выступление. Это первое серебро на текущем чемпионате для Мальцева.
Первое место заняли испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Ирис Тио Касас с результатом 323,8563 балла. Британцы Изабель Торп и Ранджуо Томблин стали третьими, получив 322,0583 балла.
Напомним, что Александр Мальцев на нынешнем ЧМ завоевал ещё два золота, одержав победу в сольной произвольной программе и в сольной технической программе. На Чемпионате мира синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзу в технической программе дуэтов. Кроме того, на турнире в Сингапуре наши спортсменки стали серебряными призеёрами в групповых упражнениях.