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25 июля, 05:35

Российские синхронисты Платонова и Мальцев взяли серебро на ЧМ в Сингапуре

Олеся Платонова и Александр Мальцев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

Олеся Платонова и Александр Мальцев. Обложка © ТАСС / Егор Алеев

В Сингапуре на чемпионате мира по водным видам спорта российский дуэт Олеси Платоновой и Александра Мальцева занял второе место в произвольной программе среди смешанных пар в синхронном плавании. Российская пара набрала 323,4438 балла за свое выступление. Это первое серебро на текущем чемпионате для Мальцева.

Первое место заняли испанцы Деннис Гонсалес-Бонеу и Ирис Тио Касас с результатом 323,8563 балла. Британцы Изабель Торп и Ранджуо Томблин стали третьими, получив 322,0583 балла.
Чемпионы мира! Российские синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев взяли золото
Чемпионы мира! Российские синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев взяли золото

Напомним, что Александр Мальцев на нынешнем ЧМ завоевал ещё два золота, одержав победу в сольной произвольной программе и в сольной технической программе. На Чемпионате мира синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали бронзу в технической программе дуэтов. Кроме того, на турнире в Сингапуре наши спортсменки стали серебряными призеёрами в групповых упражнениях.

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Мария Любицкая
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