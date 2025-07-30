РФ впервые за 2194 дня выиграла медаль на большом чемпионате мира по плаванию

Россия впервые с момента отстранения завоевала медаль на чемпионате мира по плаванию в 50-метровых бассейных. Серебро выиграл Кирилл Пригода в заплыве на 50 метров брассом. РФ не поднималась на пьедестал ЧМ по плаванию 2194 дня.

В последний раз российские спортсмены выигрывали медали в ЧМ по плаванию в 2019 году. Тогда в копилке нашей команды лежали одна серебряная и три бронзовые медали. После начала СВО российские и белорусские пловцы были отстранены от участия в международных турнирах.