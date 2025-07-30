РФ впервые за 2194 дня выиграла медаль на большом чемпионате мира по плаванию
Пловец Кирилл Пригода выиграл серебро на чемпионате мира в Сингапуре
Кирилл Пригода. Обложка © ТАСС / Егор Алеев
Россия впервые с момента отстранения завоевала медаль на чемпионате мира по плаванию в 50-метровых бассейных. Серебро выиграл Кирилл Пригода в заплыве на 50 метров брассом. РФ не поднималась на пьедестал ЧМ по плаванию 2194 дня.
Пригода показал результат 26,62 секунды. Первое место занял итальянец Симоне Черасуоло (26,54), бронза досталась китайцу Цинь Хайяну (26,67). Россиянин Иван Кожакин остался четвёртым (26,73).
В последний раз российские спортсмены выигрывали медали в ЧМ по плаванию в 2019 году. Тогда в копилке нашей команды лежали одна серебряная и три бронзовые медали. После начала СВО российские и белорусские пловцы были отстранены от участия в международных турнирах.
Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре.