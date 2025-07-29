Пловец Ефимов дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония

Российского пловца Александра Ефимова дисквалифицировали на четыре года за употребление мельдония. Информацию подтвердило Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на своём официальном сайте.

18-летний спортсмен отбывает наказание за нарушение антидопинговых правил с 5 мая. В его пробе был обнаружен запрещённый препарат — мельдоний. Это уже 52-й случай дисквалификации российских спортсменов за употребление данного вещества. Ефимов не имел серьёзных достижений: на последнем чемпионате России в апреле его лучшим результатом стало девятое место на дистанции 100 метров на спине.