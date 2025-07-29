Пловец Ефимов дисквалифицирован на четыре года за употребление мельдония
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Российского пловца Александра Ефимова дисквалифицировали на четыре года за употребление мельдония. Информацию подтвердило Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на своём официальном сайте.
18-летний спортсмен отбывает наказание за нарушение антидопинговых правил с 5 мая. В его пробе был обнаружен запрещённый препарат — мельдоний. Это уже 52-й случай дисквалификации российских спортсменов за употребление данного вещества. Ефимов не имел серьёзных достижений: на последнем чемпионате России в апреле его лучшим результатом стало девятое место на дистанции 100 метров на спине.
Ранее на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре дисквалифицировали российского пловца Кирилла Пригоду. Он пришёл четвёртым в финале заплыва на 100 метров брассом, показав результат 59,01 секунды. Однако позже судьи сняли его с соревнований за нарушение техники при повороте. По словам главного тренера Андрея Шишина, Пригода нарушил правила уже в финале, хотя на предварительном этапе установил новый национальный рекорд.