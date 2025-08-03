Триумф на ЧМ: Российские пловцы впервые взяли золото в комбинированной эстафете
Мужская сборная России впервые взяла золото в комбинированной эстафете на ЧМ
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Мужская сборная России на чемпионате мира по водным видам спорта впервые одержала победу в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, завоевав золотые медали. В составе команды, показавшей лучший результат в финале, выступали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев.
Российские пловцы продемонстрировали отличную командную работу, обеспечив себе лидерство в заплыве. На первом этапе российская команда вышла вперёд, однако затем уступила первенство французским спортсменам. На заключительном этапе Егор Корнев не только обогнал соперников, но и обеспечил сборной России отрыв более чем в одну секунду.
Российские спортсмены установили новый рекорд Европы, показав время 3 минуты 26,93 секунды. Второе место заняла команда Франции (3:27.96), а бронзовые медали достались сборной США (3:28.62).
Ранее из-за феноменальных результатов сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре на связь вышел бывший глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Он прокомментировал участие наших спортсменов в данных соревнованиях. Функционер напомнил, что сейчас каждая федерация по видам спорта принимает решение о допуске россиян.