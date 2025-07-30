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Регион
30 июля, 14:20

Томас Бах высказался об участии россиян в ЧМ по водным видам спорта

Бывший президент МОК Томас Бах на церемонии передачи полномочий президента Международного олимпийского комитета в Олимпийском доме. Обложка © AP/TASS

Бывший президент МОК Томас Бах на церемонии передачи полномочий президента Международного олимпийского комитета в Олимпийском доме. Обложка © AP/TASS

Бывший глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал участие российских спортсменов в чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года под эгидой FINA. Российские атлеты соревнуются в синхронном плавании, прыжках в воду и плавании, однако команда по водному поло допущена не была.

Как и на предыдущем чемпионате мира по плаванию на короткой воде в 2024 году, спортсмены из России и Беларуси участвуют в нейтральном статусе.

Спортивный функционер напомнил, что каждая федерация по видам спорта принимает решение о допуске россиян.

«При этом есть рекомендации Международного олимпийского комитета. Но, опять же, это только рекомендации», — заявил Бах.

РФ впервые за 2194 дня выиграла медаль на большом чемпионате мира по плаванию
РФ впервые за 2194 дня выиграла медаль на большом чемпионате мира по плаванию

Напомним, что Сборная России выиграла золото чемпионата мира по плаванию в смешанной эстафете комплексным плаванием. Победителями стали Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев.

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Марина Фещенко
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