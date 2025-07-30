Томас Бах высказался об участии россиян в ЧМ по водным видам спорта

Бывший глава Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал участие российских спортсменов в чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа 2025 года под эгидой FINA. Российские атлеты соревнуются в синхронном плавании, прыжках в воду и плавании, однако команда по водному поло допущена не была.

Как и на предыдущем чемпионате мира по плаванию на короткой воде в 2024 году, спортсмены из России и Беларуси участвуют в нейтральном статусе.

Спортивный функционер напомнил, что каждая федерация по видам спорта принимает решение о допуске россиян.

«При этом есть рекомендации Международного олимпийского комитета. Но, опять же, это только рекомендации», — заявил Бах.