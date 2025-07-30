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30 июля, 13:13

Россия выиграла первое золото на чемпионате мира по плаванию

Сборная России взяла золото в смешанной эстафете на ЧМ по плаванию в Сингапуре

Обложка © ТАСС / AP

Обложка © ТАСС / AP

Сборная России выиграла золото чемпионата мира по плаванию в смешанной эстафете комплексным плаванием. Соревнования проходят в Сингапуре.

Победителями стали Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев. Они показали время 3 минуты 37,97 секунды. Второе место заняла команда Китая (3 минуты 39,99 секунды), третьей стала Канада (3.40,90).

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Ранее Пригода выиграл серебро на дистанции 50 метров брассом. Всего в рамках чемпионата мира по водным видам спорта сборная России завоевала 12 медалей (4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые). Соревнования завершатся 3 августа.

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Никита Никонов
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