Россия выиграла первое золото на чемпионате мира по плаванию
Сборная России взяла золото в смешанной эстафете на ЧМ по плаванию в Сингапуре
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Сборная России выиграла золото чемпионата мира по плаванию в смешанной эстафете комплексным плаванием. Соревнования проходят в Сингапуре.
Победителями стали Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев. Они показали время 3 минуты 37,97 секунды. Второе место заняла команда Китая (3 минуты 39,99 секунды), третьей стала Канада (3.40,90).
Ранее Пригода выиграл серебро на дистанции 50 метров брассом. Всего в рамках чемпионата мира по водным видам спорта сборная России завоевала 12 медалей (4 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые). Соревнования завершатся 3 августа.