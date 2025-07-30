Россия выиграла первое золото на чемпионате мира по плаванию

Сборная России выиграла золото чемпионата мира по плаванию в смешанной эстафете комплексным плаванием. Соревнования проходят в Сингапуре.

Победителями стали Дарья Трофимова, Дарья Клепикова, Кирилл Пригода и Мирон Лифинцев. Они показали время 3 минуты 37,97 секунды. Второе место заняла команда Китая (3 минуты 39,99 секунды), третьей стала Канада (3.40,90).