Россияне Терновой и Шлейхер выиграли серебро в синхронных прыжках с вышки

Россияне Руслан Терновой и Никита Шлейхер завоевали серебро на чемпионате мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Совсем немного они уступили победителям — китайцам Чжу Цзыфэну и Чэн Цзылуну. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре.

«В последнем прыжке накосячили и отдали победу китайцам. Не могу сказать, что мы его завалили, но не прыгнули так, как должны были. Есть ли вопросы к судьям? Не могу сказать, нужно самим каждый прыжок делать лучше и тогда вопросов не будет», — сказал Терновой после соревнований.