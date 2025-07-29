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Регион
29 июля, 11:28

Россияне Терновой и Шлейхер выиграли серебро в синхронных прыжках с вышки

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Россияне Руслан Терновой и Никита Шлейхер завоевали серебро на чемпионате мира в синхронных прыжках с 10-метровой вышки. Совсем немного они уступили победителям — китайцам Чжу Цзыфэну и Чэн Цзылуну. Чемпионат мира по водным видам спорта проходит в Сингапуре.

Дуэт из России набрал 428,70 балла, у спортсменов из КНР — 429,63 балла. Третье место заняли американцы Карсон Тайлер и Джошуа Хедберг, набравшие 410,70 балла.

«В последнем прыжке накосячили и отдали победу китайцам. Не могу сказать, что мы его завалили, но не прыгнули так, как должны были. Есть ли вопросы к судьям? Не могу сказать, нужно самим каждый прыжок делать лучше и тогда вопросов не будет», — сказал Терновой после соревнований.

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Ранее на чемпионате мира в Сингапуре российский дуэт Олеси Платоновой и Александра Мальцева завоевал серебро в произвольной программе среди смешанных пар в синхронном плавании — судьи оценили их выступление в 323,4438 балла. Для Мальцева это стало первым серебром на турнире. До этого он уже успел пополнить свою коллекцию золотом, победив в сольной произвольной программе.

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Милена Скрипальщикова
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