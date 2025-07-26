Унизил и испанца: Украинский канонист отказался жать руку взявшему золото россиянину на ЧМ
Украинский канонист Пристай ушёл с пьедестала, чтобы не поздравлять россиянина
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Украинский спортсмен Виталий Пристай, завоевавший бронзу на молодёжном чемпионате мира по гребле на каноэ, демонстративно отказался от рукопожатия с победителем — российским атлетом Сергеем Свинарёвым.
В финальном заплыве на 200 метров Свинарёв показал лучшее время (40,71 сек.), оставив позади испанца Мартина Хакима (40,99 сек.) и украинского гребца (41,21 сек.). После традиционного подъёма флага AIN в честь победителя Свинарёв с Хаком обменялись дружеским рукопожатием, тогда как Пристай, вместо того чтобы присоединиться к поздравлениям, демонстративно покинул пьедестал, проигнорировав обоих соперников.
Ранее Life.ru сообщал, что на теннисном турнире в Риме украинка Марта Костюк, известная резкой позицией в отношении российских спортсменок, пожала руку Дарье Касаткиной. Ранее россиянка сменила гражданство и теперь представляет Австралию. Матч между двумя теннисистками завершился победой украинской спортсменки.