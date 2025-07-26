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26 июля, 18:54

Унизил и испанца: Украинский канонист отказался жать руку взявшему золото россиянину на ЧМ

Украинский канонист Пристай ушёл с пьедестала, чтобы не поздравлять россиянина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kav38

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / kav38

Украинский спортсмен Виталий Пристай, завоевавший бронзу на молодёжном чемпионате мира по гребле на каноэ, демонстративно отказался от рукопожатия с победителем — российским атлетом Сергеем Свинарёвым.

В финальном заплыве на 200 метров Свинарёв показал лучшее время (40,71 сек.), оставив позади испанца Мартина Хакима (40,99 сек.) и украинского гребца (41,21 сек.). После традиционного подъёма флага AIN в честь победителя Свинарёв с Хаком обменялись дружеским рукопожатием, тогда как Пристай, вместо того чтобы присоединиться к поздравлениям, демонстративно покинул пьедестал, проигнорировав обоих соперников.

Макрон пожал руку российскому вратарю ПСЖ Матвею Сафонову после победы в ЛЧ
Макрон пожал руку российскому вратарю ПСЖ Матвею Сафонову после победы в ЛЧ

Ранее Life.ru сообщал, что на теннисном турнире в Риме украинка Марта Костюк, известная резкой позицией в отношении российских спортсменок, пожала руку Дарье Касаткиной. Ранее россиянка сменила гражданство и теперь представляет Австралию. Матч между двумя теннисистками завершился победой украинской спортсменки.

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Александра Мышляева
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