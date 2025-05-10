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9 мая, 21:17

Украинка Костюк пожала руку сменившей российское гражданство Касаткиной

Дарья Касаткина. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Daria Kasatkina

Дарья Касаткина. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Daria Kasatkina

На теннисном турнире в Риме произошёл знаковый момент: украинская спортсменка Марта Костюк, ранее известная своей жёсткой позицией по отношению к соперницам из России, пожала руку Дарье Касаткиной, которая недавно сменила спортивное гражданство с российского на австралийское.

Марта Костюк пожала руку Дарье Касаткиной после матча. Видео © X / Ji-Min Lee

Этот поступок Костюк стал заметным жестом на фоне затяжного конфликта между украинскими и российскими спортсменами. Матч между двумя теннисистками завершился победой украинской спортсменки со счётом 6:4, 6:2. После игры Костюк прокомментировала решение Касаткиной отказаться от российского спортивного гражданства, назвав это проявлением смелости.

Ранее Life.ru рассказывал, как Дарья Касаткина живёт в Австралии после смены спортивного гражданства. Напомним, что Касаткина — первая российская теннисистка, кто выиграл турнир Большого шлема среди юниоров и чемпионат Европы до 16 лет.

Андрей Васильев
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