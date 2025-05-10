Украинка Костюк пожала руку сменившей российское гражданство Касаткиной
Дарья Касаткина. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Daria Kasatkina
На теннисном турнире в Риме произошёл знаковый момент: украинская спортсменка Марта Костюк, ранее известная своей жёсткой позицией по отношению к соперницам из России, пожала руку Дарье Касаткиной, которая недавно сменила спортивное гражданство с российского на австралийское.
Марта Костюк пожала руку Дарье Касаткиной после матча. Видео © X / Ji-Min Lee
Этот поступок Костюк стал заметным жестом на фоне затяжного конфликта между украинскими и российскими спортсменами. Матч между двумя теннисистками завершился победой украинской спортсменки со счётом 6:4, 6:2. После игры Костюк прокомментировала решение Касаткиной отказаться от российского спортивного гражданства, назвав это проявлением смелости.
Ранее Life.ru рассказывал, как Дарья Касаткина живёт в Австралии после смены спортивного гражданства. Напомним, что Касаткина — первая российская теннисистка, кто выиграл турнир Большого шлема среди юниоров и чемпионат Европы до 16 лет.