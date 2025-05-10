Украинка Костюк пожала руку сменившей российское гражданство Касаткиной

На теннисном турнире в Риме произошёл знаковый момент: украинская спортсменка Марта Костюк, ранее известная своей жёсткой позицией по отношению к соперницам из России, пожала руку Дарье Касаткиной, которая недавно сменила спортивное гражданство с российского на австралийское.

Марта Костюк пожала руку Дарье Касаткиной после матча. Видео © X / Ji-Min Lee

Этот поступок Костюк стал заметным жестом на фоне затяжного конфликта между украинскими и российскими спортсменами. Матч между двумя теннисистками завершился победой украинской спортсменки со счётом 6:4, 6:2. После игры Костюк прокомментировала решение Касаткиной отказаться от российского спортивного гражданства, назвав это проявлением смелости.