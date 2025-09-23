100 тысяч человек в очереди: Сайт «Кайрата» пал под натиском желающих увидеть матч с «Реалом»

Официальный сайт казахстанского футбольного клуба «Кайрат» перестал работать из-за огромного ажиотажа на билеты предстоящего матча с мадридским «Реалом». В Сети люди показывают, как буквально за минимальное время образовалась очередь из более чем 100 тысяч болельщиков.

Продажи билетов на матч, который состоится 30 сентября, стартовали сегодня. По информации клуба, каждый покупатель может приобрести не более двух билетов, которые будут привязаны к индивидуальному идентификационному номеру для предотвращения перепродажи. Представители клуба пояснили, что после оплаты покупатели получают ваучер, а электронные билеты будут разосланы за шесть часов до начала мероприятия. Минимальная цена посещения составляла 30 тысяч тенге (около 4,6 тысячи рублей), а максимальная 250 тысяч казахстанской валюты.

Накануне покупатели заметили, что очередь составляет десятки тысяч человек. Через три минуты после запуска приобретения билетов в очереди находилось более 101 тысячи болельщиков. Однако вместимость стадиона, на котором пройдёт встреча, позволяет вмещать только 23 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ФК «Кайрат» победил шотландский «Селтик» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и впервые пробился в общий этап турнира. Основное и дополнительное время завершились со счётом 0:0, «Кайрат» оказался сильнее в серии пенальти.