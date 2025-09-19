Кайрат уступил лиссабонскому Спортингу в дебютном матче Лиги чемпионов

Лиссабонский «Спортинг» уверенно обыграл алма-атинский «Кайрат» со счётом 4:1 в матче группового этапа Лиги чемпионов. Авторами голов стали Франсишку Тринкан (44-я и 65-я минуты), Алиссон Сантос (67-я) и Жеовани Кенда (68-я). Единственный мяч гостей на 86-й минуте оформил Эдмилсон Сантос.

Казахстанский клуб был вынужден выпустить на поле 18-летнего вратаря Серхана Калмырзу из-за травм двух основных голкиперов. В первом тайме ему удалось отразить пенальти. Несмотря на испытания и разгромное поражение, для «Кайрата» этот матч стал историческим — клуб впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов и преодолел самый дальний выезд в истории турнира (более 6,5 тыс. км).

В других играх дня «Барселона» в гостях победила «Ньюкасл» (2:1), немецкий «Айнтрахт» разгромил турецкий «Галатасарай» (5:1), «Манчестер Сити» победил «Наполи» (2:0), бельгийский «Брюгге» разгромил французский «Монако» (4:1), а «Копенгаген» сыграл вничью с «Байером» (2:2).